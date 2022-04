Enorme betonnen drempel voor stormvloedkering aangekomen in Oostende voor tussenstop onderweg naar Nieuwpoort

oostendeHet ponton met daarop een enorme betonnen drempel voor de havengeul van Nieuwpoort is aangekomen in Oostende. Het gaat om een belangrijk onderdeel van de stormvloedkering die het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) daar momenteel bouwt.

23,5 meter breed, 42,1 meter lang en vijf meter hoog, zo groot is de betonnen drempel waaraan de voorbije maanden hard is gewerkt in Kallo. Die drempel komt straks in de havengeul van Nieuwpoort te liggen, tussen de twee landhoofden van de stormvloedkering. De drempel van Kallo naar Nieuwpoort krijgen valt op zijn minst te vatten onder de noemer bijzonder transport. De drempel is opgebouwd op een ponton dat kan afzinken. Twee sleepboten sleepten dat ponton eerst door de Schelde en vervolgens over zee tot in de haven van Oostende. Een traject dat zo’n twaalf uur heeft geduurd.

Volledig scherm Enorme betonnen drempel voor stormvloedkering licht in de haven van Oostende © LBB

Onder water

In de haven van Oostende wordt nu alles dat ervoor zorgt dat de drempel niet zou verschuiven of omvallen tijdens het transport verwijderd. Pas maandag wordt de drempel vastgehaakt aan een kraan op een tweede ponton, de Matador III. De betonnen drempel weegt ruim 4.500 ton. Te zwaar voor de Matador III om op te heffen. Wie zich de wet van Archimedes nog herinnert, weet dat een voorwerp onder water minder zwaar is om hijsen. Daarom zal het ponton afgezonken worden zodat de drempel volledig onder water komt te zitten. De te heffen last is dan ‘maar’ 1.210 ton meer. Deze operatie duurt 16 tot 20 uur. Daarna moeten nog een aantal controles uitgevoerd worden. Dan pas is de drempel, hangend in de kraan van de Matador III, klaar voor het laatste stuk van het traject naar Nieuwpoort. Een tocht van ongeveer zes uur. Die tocht staat gepland voor 21 april.

Eenmaal de drempel aankomt in de havengeul van Nieuwpoort wordt hij tussen de twee landhoofden neergelaten. Dat duurt ongeveer 1 dag. Tot slot moet de drempel nog gefixeerd worden. Hiervoor wordt de havengeul gedurende een tiental dagen volledig gestremd. Bij het hele proces in Nieuwpoort zijn duikers aanwezig om te controleren of de plaatsing goed verloopt.