Emotioneel afscheid van verongelukte politieman in Oostende, collega’s zorgen voor indrukwekkende erehaag: “We verliezen een topgast en dragende kracht binnen ons korps”

West-Vlaanderen Uw dak in beeld: 47 van 64 West-Vlaam­se gemeenten werden al overvlogen met warmtecame­ra

4 oktober Hoe goed is uw dak geïsoleerd? Dankzij thermografische luchtbeelden van Fluvius kan iedereen nu al in 22 West-Vlaamse gemeenten controleren hoeveel warmte er via de daken verloren gaat. De luchtkaarten zijn te raadplegen via dakinzicht.fluvius.be.