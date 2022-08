Emmanuel Roos (51), Oostendenaar die op ‘Most Wanted List’ van Roemenië stond, opgepakt in Dominicaanse Republiek

De Belg Emmanuel Roos werd in 2013 gearresteerd in Roemenië en belandde daar enkele maanden in de cel. Volgens het Roemeense parket leidde hij samen met Nederlander Tony Jonker (59) een criminele bende die handelde in grondstoffen voor synthetische drugs. De bende kocht die drugs aan in China en speelde die via Roemenië door aan drugslabs in onder meer België en Nederland. In eerste aanleg werd Emmanuel ‘Manu’ Roos nog vrijgesproken, maar na een beroepsprocedure door het parket kreeg hij alsnog 2 jaar cel. Jonker kreeg een celstraf van 4 jaar.