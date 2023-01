Emma Plasschaert huwt binnenkort in Australië. Ouders en zussen trekken al naar daar om familie van schoonzoon te leren kennen

De ouders van Emma Plasschaert, haar twee zussen en hun gezinnen zijn vertrokken naar Australië om op 17 februari haar huwelijk met Matt Wearn bij te wonen. Het is voor de familie een bijzondere gebeurtenis want ze nemen van de gelegenheid ook gebruik om de familie van Matt en zijn land beter te leren kennen. “Door de pandemie en de strenge Australische maatregelen daarrond hebben wij de familie van Matt tot op heden nooit ontmoet. We willen ruim de tijd nemen om zijn ouders, broers en zussen te leren kennen. Je reist namelijk niet ieder jaar naar Australië. Deze speciale omstandigheden zorgen ervoor dat we wat langer weg zijn dan tijdens een gewone vakantie”, vertelt papa Bart Plasschaert.

Beschikbaar

Het was geen gemakkelijke onderneming voor de familie om zo lang weg te trekken. De kinderen krijgen thuisonderwijs en mijn dochters en schoonzonen hebben verlof opgenomen. Als schepen is het ook moeilijk om lange tijd weg te gaan, maar ik wilde na zeven intense jaren deze tijd nemen voor mijn familie. Door het tijdsverschil van tien uur kan ik telkens ’s avonds overleg plegen met mijn kabinetsmedewerkers en de dag, die voor hen dan nog maar net start, overlopen. Ik zal ook elke week het schepencollege bijwonen en mijn dossiers voorbereiden. Ik blijf dus beschikbaar,” zegt Plasschaert.

Toekomst

Waar Emma en Matt in de toekomst gaan wonen is volgens Plasschaert nog een vraagteken. “Samen zijn ze voorlopig moderne nomaden, die elk met drie valiezen de wereld rondreizen om aan zeilwedstrijden deel te nemen. Emma ziet voor zichzelf de toekomst misschien wel in Australië liggen. Het tijdstip van hun huwelijk werd alleszins bepaald door hun sportieve agenda’s. Emma moet nog twee wedstrijd zeilen in Australië voor haar huwelijk, maar binnenkort zijn we samen en zullen we hen zien.”