Emma Plasschaert en Marlon Colpaert verkozen tot Oostends sportvrouw en sportman van 2022

Met de uitreiking van de trofeeën van Sportverdienste huldigt Stad Oostende elk jaar haar atleten en sportploegen die unieke prestaties hebben neergezet. Voor deze editie werden de prestaties in de tussen september 2021 en augustus 2022 in de weegschaal gelegd. De trofee voor beste Oostendse sportvrouw gaat dit jaar naar zeilster Emma Plasschaert, die zichzelf op het WK in Oman voor de tweede keer in haar carrière tot wereldkampioene kroonde. Bij de mannen gaat de eer net als vorig jaar naar roeier Marlon Colpaert van KRNSO voor onder meer goud op het BK en het behalen van de Europese titel in de dubbeltwee voor lichte heren.

In de categorie voor beste jeugdsporter werd de trofee uitgereikt aan gymnast Brent Deklerck van Willen Is Kunnen Oostende. Hij behaalde goud op de dubbele minitrampoline tijdens de World Age Group Games wat geldt als het officieuze jeugd WK en pakte op het EK onder andere uit met een zilveren medaille. Tafeltennisspeelster Julie Van Hauwaert van TTC Zandvoorde kreeg de trofee voor beste jeugdsportster overhandigd voor het behalen van de Belgische titel bij de junioren.

Filou Basketbalclub Oostende mocht opnieuw de prijs voor beste sportploeg in ontvangst nemen. Het team onder leiding van Dario Gjergja is al 50 jaar onafgebroken actief in de hoogste klasse van het basketbal en wervelde naar een elfde landstitel op rij. Het junioren damesteam van KRNSO dat vorig jaar mocht pronken met verschillende gouden medailles op het Belgisch Kampioenschap werd gekozen als beste jeugdsportploeg .

Nieuwe trofee

Het Feest van de Sport kende vrijdag een primeur met de uitreiking van de trofee voor meest bijzonder sportprestatie aan G-boogschutter Ruben Vanhollebeke. Het lid van het Koninklijk Hoofdgild Sint Sebastiaan Oostende wist zich als blinde sporter zowel naar de wereldtitel als de Europese titel te schieten. De nummer 1 op de wereldranglijst is bovendien ook houder van een aantal wereldrecords.

De Oostendse skeeleratlete Sandrine Tas tenslotte werd in de bloemen gezet voor haar deelname aan de voorbije Olympische Winterspelen in het Chinese Beijing, waar ze op vier afstanden aan de start kwam in het snelschaatsen. Het lid van Zwaantjes Roller Club kende een behoorlijk vlotte transitie van het skeeleren naar het ijs en mikt al op de volgende winterspelen in Italië waar haar beste kansen op de massastart liggen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.