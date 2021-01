Eerste slachtoffer (83) van Zuid-Afrikaanse variant komt uit Oostende, ook mantelzorger uit Oostkamp besmet: “Familie in aangescherpte quarantaine”

OostendeHet eerste Belgische slachtoffer van de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus, tevens de eerste vastgestelde besmetting in ons land, stierf in het AZ Sint-Jan campus Henri Serruys in Oostende. Het gaat om een Oostendse vrouw van 83 jaar, zonder reisgeschiedenis. Ook de zus van de vrouw, die haar mantelzorger is en in Oostkamp woont, is besmet. “De familie gaat nu in verscherpte quarantaine”, zegt burgemeester Jan De Keyser.

Het slachtoffer stierf op 3 januari. Het staal dat van haar werd afgenomen, dateert al van halfweg december van bij de ziekenhuisopname. “Tijdens onderzoek in ons eigen lab, bij het testen of patiënten besmet zijn met Covid-19, viel de aandacht op dat specifieke staal. De besmettelijkheidsgraad was uitzonderlijk hoog en het virus was erg actief. Daarom hebben we het staal laten opsturen naar het REGA Institute van de KU Leuven, voor DNA-onderzoek”, zegt directeur Hans Rigauts van AZ Sint-Jan.

Geen reisgeschiedenis

Daar gaan enkele weken tijd over. Gisteren maakte viroloog Marc Van Ranst van het REGA Institute al wereldkundig dat de Zuid-Afrikaanse variant, met name B.1.351, voor het eerst was opgedoken, namelijk in West-Vlaanderen. En dat bij een patiënt zonder reisgeschiedenis. “Dat betekent dus dat er nog zeker iemand in ons land besmet is met de Zuid-Afrikaanse variant. Hij of zij zal dit virus hebben opgelopen door iemand anders, die wel op reis is geweest. Dan zit je dus ten minste aan de tweede generatie qua overdracht en dan kan je geen link meer vinden met het land van herkomst”, zei Van Ranst aan HLN LIVE. “Wij kregen ook de bevestiging dat het om ons specifieke staal gaat”, voegt Hans Rigauts nog toe. Hij stelt voorts dat de strikte maatregelen blijven gelden in het ziekenhuis.

Geen louter Oostends probleem

“De diensten van de gouverneur hebben mij donderdag op de hoogte gebracht. Er werd ook gemeld dat de mantelzorger van het slachtoffer, die ook besmet blijkt, buiten Oostende woont en er ook contacten buiten Oostende zijn geweest”, reageert Oostends burgemeester Bart Tommelein (Open Vld). “Dit is dus een bovenlokaal probleem dat via het Agentschap Zorg en Gezondheid zal moeten worden aangepakt, door middel van contactopsporing. Voorlopig moeten er geen verstrengde maatregelen worden getroffen in Oostende. Er is momenteel ook geen sprake van een opvallende stijging van het aantal ziekenhuisopnames of besmettingen in onze stad.”

Mantelzorger en familie in quarantaine

De contactopsporing is volop bezig. De mantelzorger in kwestie is de zus van het slachtoffer, die in Oostkamp woont. De vrouw vertoont ook symptomen en testte positief. Aan VTM Nieuws laat Oostkamps burgemeester Jan De Keyser (CD&V) weten dat de familie verplicht in quarantaine zit en ook niet naar de winkel mag, waar dat bij een ‘gewone’ coronabesmetting wel mag. “Ik ken die familie persoonlijk en ik kan met de hand op het hart zeggen dat zij de quarantaine rigoureus zullen naleven”, aldus De Keyser.