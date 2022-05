Eerste indoor atletiekhal van West-Vlaanderen geopend in Oostende. “Een heel mooie meerwaarde voor onze sporters”

Vlaams minister voor Sport Ben Weyts kwam zaterdagmorgen naar Oostende om de nieuwe indoor atletiekhal van de Hermes atletiekclub Oostende in te huldigen. Het inlopen van de piste lieten de politici over aan de jonge sporters van de club. Die zijn bijzonder tevreden met de nieuwe infrastructuur. Bram Mignauw is al 15 jaar in de club en coacht de jongeren in de disciplines sprint en springen. “Het is een enorme verbetering. We moesten altijd buiten trainen, zelfs bij vrieskou. Dat is zelfs redelijk gevaarlijk, zeker voor de explosieve nummers zoals de sprint omdat de ondergrond dan glad kan zijn. Dat is nu volledig opgelost. Daarnaast is het ook voor de jeugd een mooie verbetering omdat het toch een pak comfortabeler is om hier met kinderen te trainen in plaats van in de gietende regen of de felle wind. Ik vermoed dat het voor sommige sportertjes zelfs een reden kan zijn om de sport langer vol te houden.”, zegt de trainer. Hij is blij dat alles aangepakt wordt. “Het clubhuis is echt aftands geworden. De vernieuwing is zeker nodig en we zijn blij dat het er komt. Het wordt hier een topcomplex, waar weinig andere clubs over beschikken.”