Eerste artiesten The Crystal Ship brengen kleur in Oostende

OostendeDe eerste kunstenaars zijn aan de slag gegaan voor de nieuwe editie van The Crystal Ship. Vooral het werk aan Sporthal De Spui kan door zijn ligging al op veel belangstelling rekenen. Hier is de Argentijn Franco Fasoli aan het werk. Verder is ook Bezt begonnen in de Blauwkasteelstraat. Op het Ensorinstituut werden ondertussen al de kleuren van de Oekraïense vlag geschilderd voor de komst van Maya Hayuk. Deze Amerikaanse heeft Oekraïense roots en zal er binnenkort de thematiek van de huidige oorlogssituatie verwerken in haar werk.

De nieuwe lading artiesten van The Crystal Ship komen druppelsgewijs aan in Oostende. Eén kunstenaar is al begonnen met het inkleuren van zijn werk aan de rand van de Spuikom en dat levert al veel nieuwsgierige blikken op. Hier is Franco Fasoli aan het werk uit Argentinië. “Het is de tweede keer dat hij in Oostende is. De eerste keer heeft hij een muurschildering gemaakt geïnspireerd op Ensor. Hij is afkomstig uit Buenos Aires en dat is er vaak ook aan te zien: zijn werk is geïnspireerd op de fileteado, een Argentijnse schilderstijl. Hij is nu bezig aan een wurmende mensenmassa die maskers aanhebben van dieren. Ze zijn wc-rollen aan het gooien. Dat wordt vaak gedaan om iets te vieren , maar we zien dat ook bij voetbal en hooliganisme. Het geeft een interessante dynamiek”, licht curator Bjørn Van Poucke toe.

Volledig scherm © Benny Proot

In de Blauwkasteelstraat is Bezt al begonnen. Dit is één van meest interessante kunstenaars binnen de Poolse scène. In 2010 studeerde hij samen met Sainer, die al eens in Oostende is geweest, af van de kunstacademie en samen richtten ze het legendarische collectief Etam Cru op. “Het solowerk van Bezt staat bekend om het uitgesproken kleurenpallet en verhaal dat hij met zijn kunstwerken brengt. Hij schildert vaak portretten en landschappen maar op een heel sentimentele manier. Hij is vooral geïnspireerd op expressionisme. Dat is een stijl die heel hard breekt met wat mensen verstaan onder streetart. Hij wil zo een tegenbeweging introduceren. Hij gaat hier in Oostende een landschap schilderen. Dat zien we niet vaak in streetart, dat zal dus een verademing zijn. Hij kan extreem goed schilderen. Er zit altijd veel emotie in zijn werk.”

Aan het Ensorinstituut is momenteel al de vlag van Oekraïne te zien. Hier zal de van oorsprong Oekraïense Maya Hayuk volgende week aan de slag gaan. Gezien de oorlog in het land waar haar ouders geboren zijn wilde ze graag een werk maken die verwijst naar de oorlogssituatie. “Maya is zonder overdrijven street art royalty. Ze behoort tot een select clubje kunstenaars dat ooit The Houston Bowery Wall in New York onder handen mocht nemen, en van onder meer The Hammer (Los Angeles) en het Bonnefantenmuseum (Maastricht) kreeg ze een solotentoonstelling. Haar ontzagwekkende geometrische werken zijn dan ook wereldbekend.”

Volledig scherm Volgende week gaat Maya Hayuk hier aan het werk © Benny Proot

Op de rest van de artiesten is het nog even wachten. “De meeste kunstenaars komen vrijdag aan in Oostende. Zaterdag hebben een teambuilding gepland en op zondag gaan de meeste artiesten dan aan het werk”, vertelt curator Bjørn Van Poucke. Dit jaar worden vier oudere werken van The Crystal Ship trouwens overschilderd. “Eigenlijk doe ik dat liever niet. Er zijn dit jaar 9 nieuwe muren gevonden, maar dat is echt niet gemakkelijk. Oostende is een redelijk kleine stad om een groot streetartfestival te organiseren. Het is moeilijk om telkens 12 nieuwe grote muren te vinden, die technisch te beschilderen zijn. Het is jammer, maar we kunnen niet anders. Het hoort ook wel bij streetart.

Volledig scherm Franco Fasoli is al aan het werk in Oostende © Benny Proot