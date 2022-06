Eerste appartementsgebouwen worden aangesloten op het warmtenet. “Door de beperkte oppervlakte is Oostende de ideale stad om gebruik te maken van duurzame restwarmte ”

Warmtenet Oostende is een project van burgercoöperatie Beauvent. Sinds 2019 levert het warmtenet duurzame restwarmte afkomstig van de lokale afvalenergiecentrale van IVOO in Oostende. De warmte die voorheen via de schouw verloren ging, wordt nu aangewend om water te verwarmen. Op die manier stappen de klanten af van fossiele brandstoffen en realiseren ze een CO2-reductie van 95 procent. In september 2020 startte Beauvent met de bouw van 5 kilometer nieuwe warmtenetleidingen, een investering van 6 miljoen euro. De Vlaamse overheid ondersteunt deze uitbreiding met 1 miljoen euro. Het bijkomende tracé loopt van AZ Damiaan via de wijk Hazegras naar AZ St-Jan campus Serruys. Zo bereikt Warmtenet Oostende de binnenstad en sluiten 8 nieuwe gebouwen aan. Eind vorig jaar werden de werken afgerond. Bij opstart stroomt er door de nieuwe warmtenetleidingen 10 GWh warmte per jaar. Daarmee verdubbelt de totale warmtelevering van Warmtenet Oostende tot 20 GWh.