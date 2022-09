Eerst legde hij chocolade en een liefdesbrief aan haar deur... en dan stak hij zijn ex driemaal met een mes: “Zelfs vanuit de gevangenis bleef hij haar brieven schrijven”

Oostende/Brussel Parket vordert jaar cel voor diefstal van twee elektri­sche fietsen

Een 24-jarige Algerijn riskeert in de Brugse rechtbank een jaar cel voor de diefstal van twee elektrische fietsen in Oostende. S.A. werd geklist in Brussel, toen hij de handtas van een vrouw probeerde te roven.

1 september