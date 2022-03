Een van de ergste serieverkrachters ooit in België krijgt 18 jaar cel voor terreur aan de kust: “Hij is een gevaar voor de maatschappij”

Oostende "Eén van de ergste seriever­krach­ters in België": Hayk Terterian (33) kreeg 25 jaar cel voor reeks brutale verkrach­tin­gen, maar hoopt nu op enkele vrijspra­ken

Zes jaar lang bleef hij uit de greep van het gerecht, maar in 2018 werd hij plots opgepakt, op straat in Polen. Zwaaiend met een mes en met valse papieren op zak. Hayk Terterian (33) trok in Oostende negen vrouwen mee naar afgelegen plaatsen en verkrachtte hen op gruwelijke wijze. Hij wordt dan ook “één van de ergste serieverkrachters ooit in België” genoemd en kreeg daarvoor in 2015 bij verstek 25 jaar cel. Intussen is de Armeniër uitgeleverd en vecht hij z'n straf aan. Op z’n tweede proces maandag zal hij zelfs voor heel wat feiten de vrijspraak vragen. Een reconstructie.

24 januari