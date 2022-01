"Eén van de ergste serieverkrachters in België": Hayk Terterian (33) kreeg 25 jaar cel voor reeks brutale verkrachtingen, maar hoopt nu op enkele vrijspraken

25 jaar cel voor spoorloze seriever­krach­ter van Oostende

De Armeense serieverkrachter die in 2012 maar liefst 15 Oostendse vrouwen verkrachtte of aanrandde in Oostende, is vanmorgen in de rechtbank van Brugge bij verstek veroordeeld tot 25 jaar cel. De man is bovendien voor 10 jaar zijn burgerrechten kwijt en moet 15 jaar ter beschikking van het gerecht blijven.

15 december