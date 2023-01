Een rode loper vol sterren op deze vijfde avond van Filmfestival Oostende

Oostende IN BEELD. Geraldine Chaplin krijgt ster op Oostendse Walk of Fame

Geraldine Chaplin, dochter van Charlie Chaplin, heeft een ster gekregen op de Oostendse Walk of Fame tijdens deze 15e editie van het filmfestival. Ze kwam haar nieuwste film LUKA voorstellen die gisteravond in première te zien was in Oostende in aanwezigheid van de cast en crew. Vandaag mocht ze haar ster onthullen, uitzonderlijk in De Grote Post door de harde wind. Maar dat stopte de fans niet om te komen.

