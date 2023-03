Eén jaar cel voor klungelige overval in Oostende

De feiten speelden zich op 21 november 2022 af in een berucht tweedehandswinkeltje in Oostende. Op een bepaald moment greep Tom W. de uitbaatster vast en eiste hij geld. Het slachtoffer wist de overvallers echter te verjagen door hen te bedreigen met een vork. Bij het vluchten graaide W. wel nog snel haar handtas mee.

Dankzij enkele getuigen konden de beklaagden snel gearresteerd worden. De buit werd even verderop teruggevonden. Volgens procureur Mike Vanneste ging het dan ook om een behoorlijk klungelige overval. Het openbaar ministerie merkte op dat Tom W. bovendien al meerdere veroordelingen opliep voor gelijkaardige feiten. In die omstandigheden werd een jaar effectieve celstraf gevorderd.

De verdediging verwees naar de reputatie van het bewuste winkeltje. “Die dame durft dealen en gestolen goederen in haar etalage leggen”, aldus meester Mieke Byttebier. Volgens de advocate had W. de gestolen ring van zijn mama in de etalage zien liggen. In de nachtopvang vertelde hij dat aan Claude F. (20), die blijkbaar door een cannabiskwestie ook nog een eitje te pellen had met de uitbaatster. De verdediging stelde tevergeefs een werkstraf voor.