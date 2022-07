Een bel en een helling: meer is er voor Oostendse handelaars niet nodig om rolstoelgebruikers tóch welkom te heten

oostendeStel: je kan als Oostendse handelaar geen vaste ‘helling’ aan de ingang aanleggen om rolstoelgebruikers of mensen met een kinderwagen binnen te laten. Dan biedt de stad voortaan een alternatief: het ‘bellend vlak’, met een ‘b’ dus. Eén druk op de bel, en de handelaar komt met de oplossing. Het gaat om een proefproject. “Samen met onze handelaars kunnen we onze stad nog klantvriendelijker maken voor iedereen", zegt schepen voor Toegankelijkheid Hina Bhatti.

Voor rolstoelgebruikers en mensen met een rollator of een kinderwagen is het niet gemakkelijk om in een handelszaak geraken als er een drempel aan de ingang ligt. En voor handelaars is het dan weer niet altijd mogelijk om structurele aanpassingen te doen aan het gebouw die de toegang gemakkelijker maken.

Een ‘bellend vlak’ kan in die gevallen een oplossing zijn. Aan de deur van de handelszaak wordt op zithoogte een bel bevestigd, met daarnaast een herkenbaar logo. Als iemand met beperkte mobiliteit op die bel drukt, plaatst de uitbater van de handelszaak een wegneembaar hellend oprijvlak om de drempel te overbruggen. Na gebruik kan de handelaar het vlak gemakkelijk opbergen. Via een proefproject wil stad Oostende tien ‘bellende vlakken’ aanbieden aan lokale handelaars voor een prijs van 100 euro per stuk. Stad Oostende neemt de overige aankoopkosten op zich, binnen het budget van 6.500 euro. Een ‘bellend vlak’ kost in totaal 650 euro per stuk.

Dito

Om het project uit te voeren, wordt samengewerkt met Dito vzw, een vereniging voor mensen met een beperking. Dito vzw zal de aanvragen van handelaars behandelen, de drempel komen opmeten en de ‘bellende vlakken’ aankopen en leveren bij de handelszaak. “De samenwerking met Dito vzw promoten we graag bij onze lokale handelaars, want als stadsbestuur willen we niemand achterlaten in onze samenleving. Samen met onze handelaars kunnen we onze stad nog klantvriendelijker en toegankelijker maken voor iedereen”, zegt schepen voor Toegankelijkheid Hina Bhatti (Open Vld).

Het Economisch Huis zal een campagne starten om de Oostendse handelaars te informeren en te sensibiliseren over dit project. “Voor de detailhandel en de buurtwinkels komt het er, net als voor de horecazaken, op aan zo gastvrij mogelijk te zijn voor zoveel mogelijk mensen", vult schepen voor Ondernemen Charlotte Verkeyn (N-VA) aan. “De klanten in optimale omstandigheden ontvangen, houdt in dat met de behoeften van iedereen rekening wordt gehouden.”

Handelaars die interesse hebben om een van de vlakken aan te kopen, kunnen een aanvraag doen bij Dito vzw via west-vlaanderen@ditovzw.be.

