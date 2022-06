Economisch Huis toont troeven van Oostende aan potentiële investeerders: “We willen innovatieve en trendy handelszaken aantrekken”

oostende Hier zie je ze weldra vliegen, en da’s een goeie zaak: of hoe Oostende zich als stad van de drones opwerpt

Een innovatief centrum waar universiteiten, hogescholen en bedrijven tot binnen en buiten drones kunnen uitproberen. Daarvoor heeft Oostende de bouwaanvraag goedgekeurd. Nóg een initiatief rond de vliegende toestelletjes erbij in de stad dus. “Het voordeel van deze locatie is dat er ook kan getest worden in omstandigheden met veel wind.” Maar waarom is zo’n Drone Hub überhaupt nodig?

14:46