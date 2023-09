Economisch Huis Oostende en VDAB zetten industrie en horeca in de kijker. “In de horeca alleen al 108 vacatures”

Mensen genieten volop van nazomer­weer op het strand. “Mooi meegenomen om nog even te genieten bij de start van het schooljaar”

Het is woensdagmiddag en heel wat gezinnen maakten dan ook van de vrije schoolmiddag gebruik om nog even volop te genieten van het warme nazomerweer. Normaal gezien is het in september al tamelijk rustig op het strand, maar nu kozen heel wat mensen er toch voor om te komen afkoelen op het strand en in de zee.