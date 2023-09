E40 gaat dicht, extra treinen en redders staan niet meer op elk strand: dit moet je weten als je komend weekend naar zee trekt

Buurtbewo­ners Oostende dagen Groep Versluys voor het gerecht: “De stad kijkt niet naar het algemene belang als ze grond verkoopt”

Nog meer woontorens in Oostende? Of de open ruimte beschermen? Daarover buigt zich vrijdag een rechter in Brugge. De Groep Versluys staat dan tegenover een groep buurtbewoners. “De stad verkoopt te veel gronden aan ontwikkelaars”, vinden die. Maar de stad heeft dat geld ook nodig: onder andere de kosten van leeflonen schieten de hoogte in.