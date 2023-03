E-buddies helpen inwoners op digipunten met digitale uitdagingen

In samenwerking met heel wat partners in Oostende doen de Stad en Perspectief inspanningen om ervoor te zorgen dat alle inwoners de aansluiting met de steeds sneller gaande digitale trein niet missen. Samen met de projectvereniging Perspectief richtte de Stad enkele digipunten op verspreid over Oostende. In deze punten helpen ‘E-buddies’ burgers met al hun digitale vragen. Ook voor informatie over het inschrijven in opleidingen rond digitale basisvaardigheden kan je bij het digipunt terecht. Bovendien bestaat ook de mogelijkheid om kosteloos een laptop of tablet uit te lenen. Daarbovenop kan je in sommige digipunten kosteloos documenten printen of inscannen. De aanwezige E-buddies zorgen voor voldoende begeleiding.