Duinhelm pakt opnieuw uit met mooie affiche voor Bootsea en start dj-opleiding voor mensen met beperking

W-festival bereidt zich voor op topweekend. “We hebben festival­ter­rein aangepast om comfort van bezoekers te verhogen”

Komend weekend worden 30.000 feestvierders verwacht op het Klein Strand in Oostende voor grote namen uit de jaren 80 en 90 als Nena, The Village People en Wet Wet Wet. Het festivalterrein werd dit jaar grondig gewijzigd en een grote tent moet voor meer comfort zorgen bij de bezoekers. Er werd ook meer dan ooit ingezet op toegankelijkheid, wat geen gemakkelijke klus is met zand als ondergrond.