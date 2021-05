DUBBELINTERVIEW. Strandredders en ‘Helden van Hier’ Niels en Jonathan over de stijgende agressie: “We houden ons hart vast voor komend seizoen”

tennis Geweste­lijk voorzitter Philip Desoete: “Voor tweede jaar op rij geen voorjaars­in­ter­club”

10:24 Het was voor vele tennisadepten lange tijd bang afwachten of de zo succesvolle interclubcompetitie dit jaar zou plaatsvinden. De kogel is eindelijk door de kerk en het antwoord is negatief. Voor het tweede jaar op rij besloot Tennis Vlaanderen de voorjaarsinterclub te annuleren. Het is nog afwachten of straks de toernooien zullen mogen georganiseerd worden.