Drukke dagen voor Oostendse brandweer: nu ook brand in garage van appartementsgebouw

De oproep kwam even na 13 uur binnen. Er kwam rook van onder de garagepoort van een appartementsgebouw. De brandweerlieden snelden ter plaatse en zagen hoe het effectief brandde in de garage. Maar ze kregen de vlammen wel snel onder controle.

Verscheidene bewoners van het gebouw waren thuis, maar stonden al buiten toen de brandweer arriveerde. Na de bluswerken moest wel nog even geventileerd worden, want de rook had zich in het gebouw verspreid. Nadien mochten ze opnieuw naar huis. “De schade beperkt zich tot een kleine plek in de garage”, zei de officier van de brandweer. “Daar stond heel wat werkmateriaal. Maar het is niet duidelijk wat de precieze oorzaak is.”