Druk weekend voor Oostendse politie: "Politiehond belandde bij dierenarts na slagen van toerist”

Na 7 jaar dan toch doorbraak in onderzoek naar mysterieu­ze dood van kok? Politie ontvangt twee namen na ultieme oproep

Het onderzoek naar de dood van Pieterjan Bentein (30) is opnieuw volop aan de gang. Zeven jaar na zijn overlijden lanceerden de nabestaanden van de Oostendse kok onlangs een ultieme oproep in het opsporingsprogramma ‘Faroek’. “Als je meer weet over zijn dood, dan is nú het moment om te praten”, klonk het. En dat lijkt niet in dovemansoren te zijn gevallen, want de politie ontving intussen twee nieuwe namen van mogelijke betrokkenen. Zit er dan toch een doorbraak aan te komen?