Drugsdealer 'Musti' krijgt 4 jaar cel voor heroïne- en cocaïnehandel

De politie kreeg in de zomer van 2019 anonieme informatie in handen over de praktijken van Annwar H., die zich in het milieu voordeed als ‘Musti’. De De man bleek zich geregeld van Nederland naar Oostende voeren door de 20-jarige Lisa M. uit Maastricht. Om klanten te lokken, stuurde hij pushberichten uit. Verslaafden die ingingen op het aanbod van ‘Musti’, kregen hun heroïne en cocaïne vervolgens aan huis geleverd door drie vaste koeriers.

Oogje dichtgeknepen

De Tunesiër Wassim M. (33), een neef van de hoofdbeklaagde, verbleef net als zijn landgenoot Hamza B. (38) illegaal in ons land. Ook Levy H. (23) uit Maastricht leefde in armoede en kon het geld van den koeriersopdrachten goed gebruiken. Samen met de twee andere runners verbleef de Nederlander op een appartement in de Adolf Buylstraat in Oostende. De flat bleek bewoond te zijn door Oostendenaar Christiaan B. (58). Hij kneep volgens het parket een oogje toe voor de handel van z’n gasten, maar zou ook zelf drugs rondgebracht hebben. Tijdens het onderzoek kwam ook een gekend koppel druggebruikers opnieuw in het vizier van het gerecht. Tatjana B. (33) en Lieven C. (38) waren vooral afnemers van Annwar H., maar verkochten volgens het parket ook zelf drugs.