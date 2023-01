Drogisterij Vandevelde heropent na verwoestende gasontploffing in Oostende: “We kijken er zo hard naar uit om opnieuw klanten te ontvangen”

autosport VR Racing doet het prima in Dakar: “We worden hier zesde, beste Belgen en tweede in onze klasse”

De Dakar 2023 zit erop en hoewel de ritten in de tweede helft van de woestijnrally minder lang waren, bleken ze nog heel wat verrassingen in petto te hebben. Het Antwerpse VR Racing Team had twee wagens op podiumkoers tot de rustdag, maar de moeilijke navigatie van de tweede week resulteerden uiteindelijk in een zesde en zevende stek, wat niet wegneemt dat het hele team tevreden op deze Dakar terugkijkt.

15 januari