Drieste inbraak doet horlogemaker Michiel (78) stoppen na 45 jaar: “Rondlopen met de daver op het lijf zie ik niet zitten”

Streamz Sport, emoties én drama: vijf meeslepen­de streaming­tips

Weinig hobby’s maken zo veel emoties in ons los als sport. Naar aanleiding van de nieuwe Streamz-release ‘The Window’, dat zich afspeelt tijdens de transferperiode binnen het voetbal, vullen wij onze Kijkgids deze week aan met andere topseries en films die drama en sport verweven tot een meeslepende kijkervaring. Diepe karakterstudies in ‘Friday Night Lights’ (Hulu), datagedreven stuntwerk in ‘Moneyball’ (Netflix), hilarische scènes in ‘Ted Lasso’ (Apple TV+) en een temperamentvolle basketbalcoach in ‘Big Shot’ (Disney+): dit zijn onze favoriete sporttitels om te streamen.

29 november