Drieste inbraak doet horlogemaker Michiel (78) stoppen na 45 jaar: “Natuurlijk ga ik het missen. Maar ik wil niet met de daver op het lijf lopen”

Oostende Inbrekers slaan voor tweede keer in drie jaar toe in Michiels (78) horlogewin­kel, en nemen honderd uurwerken mee: “Ook mijn auto en portefeuil­le gestolen”

In de Vuurtorenwijk in Oostende is zondagmorgen voor de tweede keer in enkele jaren tijd ingebroken in de horlogezaak ‘t Gouden Klokje. De inbrekers gingen aan de haal met een honderdtal uurwerken maar ook de portefeuille en auto van uitbater Michiel Rommelaere (78). “Ik ben er echt van aangedaan. Dat ik dit nog moet meemaken op mijn leeftijd”, zegt de man.

28 november