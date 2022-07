Drie vermeende inbreeksters ontkennen: “We waren op weg naar glasbol”

Middelkerke TOTO zet Proximus Pop-Up Arena in vuur en vlam

Vier lange jaren na hun laatste Belgische concert in Vorst Nationaal kwam TOTO opnieuw naar ons land. De band uit Los Angeles die vooral bekend staat voor hun hits als ‘Africa’, ‘Rosanna’, en ‘Hold the Line’ is nu met hun wereldtournee bezig en voor hun Belgische stop kwamen ze naar Middelkerke.

22 juli