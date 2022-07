Drie vermeende inbreeksters geklist dankzij eigenaar vakantieverblijf aan zee

Oostende/Luik Mama Bénédicte (35) en dochtertje Léa (8) namen toch de trein naar Luik voor ze verdwenen

Bénédicte Demoulin (35) en haar dochtertje Léa Leenders-Demoulin (8) zijn sinds dinsdagavond spoorloos na een verblijf in Oostende. Het was aanvankelijk niet zeker of het duo Oostende had verlaten, maar de politie bevestigt in een nieuw opsporingsbericht dat moeder en dochter die avond wel degelijk de trein namen naar Luik. Om 23.20 uur werden ze het laatst gezien in het station Guillemins.

22 juli