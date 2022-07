Drie jaar cel voor dief die geld eist van bejaard koppel en hen aanvalt met stok

Mohamed B. (26) werd op 24 maart op heterdaad betrapt toen hij een fiets, een fietskar, een televisie en een jas probeerde te stelen bij een woning in de Nachtegalenlaan in Oostende. De bewoners merkten hem echter op en riepen luidop “politie”. De Eritreeër nam daarop de vlucht. De politie kon hem echter snel oppakken in de buurt. B. had meerdere gestolen spullen op zak, die hij stal uit geparkeerde wagens. Het ging onder meer om zonnebrillen, gps-toestellen, een fles parfum en hondensnoepjes.

Stok

Camerabeelden maakten duidelijk dat hij een week eerder met een kompaan al gelijkaardige feiten had gepleegd. Amir M. was al gekend bij de politie en werd dan ook snel geïdentificeerd. In mei 2021 had de man al eens 30 maanden cel, de helft met uitstel, gekregen voor diefstallen. De Fransman kon bovendien gelinkt worden aan een diefstal en poging daartoe in februari in Nieuwpoort.

Amir M. bleek echter nog meer feiten op z'n kerfstok te hebben. Op 9 april eiste hij geld van een bejaard koppel in het Leopoldpark in Oostende. Diezelfde dag benaderde hij er een ander koppel met dezelfde eis. Toen ze niet op z'n vraag ingingen, haalde M. zelfs uit met een stok. De man kon de slag gelukkig afweren met z’n arm. Een dag later beroofde de Fransman een man van z’n gsm. Toen het slachtoffer het toestel wilde terugnemen, kreeg hij prompt slaag. Tot slot probeerde M. op 26 april nog een andere man af te persen. Hij eiste vreemd genoeg geld, omdat hij vond dat het slachtoffer hem had aangekeken.

