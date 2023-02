Drie jaar cel gevraagd voor steekpartij in buurt van school

Een 36-jarige man riskeert 3 jaar cel voor een steekpartij nabij een school in Oostende. K.S. ontkent evenwel dat hij een andere dertiger met een mes in het been stak .

Het slachtoffer werd op 5 oktober 2021 aangetroffen door voorbijgangers in de Dokter Verhaeghestraat, vlak bij een school. Hij was in z'n linkerdij gestoken en bloedde hevig. De dertiger verkeerde aanvankelijk in levensgevaar, maar was snel aan de beterhand. Een getuige verklaarde aan de politie dat hij twee mannen had zien vechten, terwijl een derde hen uit elkaar probeerde te halen. Eén van de twee vechtersbazen had een mes in de hand, terwijl het latere slachtoffer een schaar vast had.

Kledij gestolen

De partner van het slachtoffer gaf de politie twee namen van mogelijke betrokkenen. Eén van hen beweerde dat de messteek was toegediend door een man met een fiets. Tijdens het verdere onderzoek kregen de speurders Kamel S. (36) in het vizier. De Algerijn, die nu in Roubaix verblijft, woonde op dat moment nog in Oostende. Het slachtoffer was volgens de politie mogelijk betrokken bij een diefstal van kledij uit het huis van een vrouw bij wie S. inwoonde.

Pas op 31 maart vorig jaar kon S. worden gearresteerd. Zijn DNA was intussen teruggevonden op een fiets die was aangetroffen in de buurt van de steekpartij. Bovendien werden in zijn gsm spraakberichten ontdekt over een steekpartij. Toch ontkende S. op z'n proces elke betrokkenheid. Zijn advocaat Mathieu Langerock benadrukte dat de man op het moment van de feiten in Noord-Frankrijk zat. Hij zou er die namiddag een Samsung hebben aangekocht in een supermarkt. Om dat te bewijzen legde de verdediging een factuur voor op naam van S. Voor een valse identiteitskaart die de dertiger bij had op het moment van z’n arrestatie werd een milde bestraffing gevraagd. Vonnis op 3 april.

