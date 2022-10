Drie inbraken in wagens in drie dagen tijd: "Trek geen aandacht van mensen met slechte intenties”

De voorbije drie dagen werd in drie wagens in Oostende ingebroken: in de Rozenlaan in Mariarkerke, in de dokter Verhaeghestraat in het Westerkwartier en in de Aartshertoginnestraat in het stadscentrum. De daders konden zo een laptop, een kostuum, een spelcomputer en medisch materiaal stelen. Ze sloegen elke keer een ruit in om binnen te geraken.