Drie bestuurders onder invloed betrapt

Stad richt Erfgoedcel op om erfgoedbe­leid te versterken: “De gebouwen moeten de geschiede­nis van onze stad blijven vertellen”

Stad Oostende richt binnen de eigen diensten een Erfgoedcel op. De Stad wil zo het erfgoedbeleid versterken en verder uitbouwen. Bedoeling is om de stad te laten uitgroeien tot een echte erfgoedgemeente. “Er zijn de voorbije jaren al stappen gezet in de goede richting, maar we willen ons erfgoedbeleid op deze manier nog meer versterken”, zegt schepen Kurt Claeys.