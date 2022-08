DREUN XL klaar voor spetterend optreden op Theater Aan Zee: “We kijken ernaar uit om ons werk eindelijk aan het publiek te tonen”

oostende Dansschool Gevada barst uit haar voegen en zet nieuwbouw neer in Steense­dijk: “We willen kwaliteit blijven aanbieden aan onze 1.000 leden”

Dansschool Gevada is een nieuw trainingscentrum aan het bouwen in de Steensedijk in Oostende. De organisatie bestaat al 35 jaar en barst met 1.000 leden in een hele resem dansstijlen uit haar voegen. “Een nieuwbouw werd een absolute must”, vertelt bezieler Guido Vandamme.

