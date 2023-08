Dossier over leegstand pand sleept al 15 jaar aan: “Alsof we marathon lopen en aan de meet struikelen”

Farcethea­ter speelt ‘Zo Vader, Zo Zoon!’ dit weekend in CC De Branding

Het Farcetheater speelt zijn splinternieuwe komedie ‘Zo Vader, Zo Zoon’ dit weekend in CC De Branding in Middelkerke. Het theatergezelschap met onder meer Peter Van Asbroeck en Donaat Deriemaecker krijgt voor de Vlaamse versie van deze komedie opnieuw het gezelschap van Jamie-Lee Six.