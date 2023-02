Dorothée van den Berghe en Ruth Beeckmans stellen nieuwe film ‘Aller/Retour’ voor op Filmfestival Oostende

Oostende Jonatan Medart en Acid grote winnaars van derde editie van De Jamies

Deze avond vond de derde editie van De Jamies plaats in De Grote Post van Oostende. De grote winnaar dit jaar waren Jonatan Medart en Acid. De laatste kon niet aanwezig zijn doordat hij op skivakantie is, Jonatan was er wel blij om zijn awards in ontvangst te nemen en was er heel blij mee. Hij won sociaalste creator en video van het jaar voor zijn coming out video waarvoor hij een staande ovatie kreeg.

