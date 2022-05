Dominique sluit na 46 jaar de deuren van bekende meubelzaak Top Center

Top Center langs de Torhoutsesteenweg verdwijnt en in de plaats komt een vestiging van Juntoo. De meubelzaak kent al een lange geschiedenis en is destijds gestart als een schrijnwerkerij in Leke. “Later is de zaak geëvolueerd naar meubelzaak. We zaten eerst op de Nieuwpoortsesteenweg en zijn dan hier beginnen bouwen in 1976. Ik ben ondertussen al 37 jaar actief in de zaak”, blikt zaakvoerder Dominique Dulst terug. “Ik ging eigenlijk beginnen werken op een boorplatform, maar mijn vader vroeg me om dat nog even uit te stellen en mee te helpen in de zaak. Ik ben hier uiteindelijk niet meer weggegaan. Ik heb daar zeker geen spijt van. Zoals in elke zaak zijn er goede en slechte momenten geweest. De meubelbranche is wel een leuke sector. Ik heb zeven jaar de leveringen gedaan. Je zit op 6 tot 7 verschillende plaatsen op een dag en in die tijd kreeg je nog drinkgeld. Al bij al was dat een mooie tijd.”