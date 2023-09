Discussie tussen fietsers eindigt met twintig vuistslagen: "Dertiger aangehouden voor poging doodslag op zestiger”

Een discussie over een fietsstraat is voor een Oostendenaar (37) in de cel geëindigd op verdenking van poging tot doodslag op een andere fietser (63). De dertiger gaf die laatste maar liefst 20 vuistslagen. Het slachtoffer is minstens een week werkonbekwaam.

Het incident begon afgelopen zondag rond 14 uur, op het kruispunt van de Pensjagerstraat en de Rosmolenstraat in Stene (Oostende). Die eerste is sinds kort een fietsstraat geworden, maar de twee fietsers geraakten daar echter over in discussie. Het was de man van 63 die de Oostendenaar van 37 op de nieuwe situatie wees.

Daarna reed de oudere man de andere fietser nog even achterna, waarop de discussie escaleerde. De twee fietsers vielen en de dertiger werd agressief. Hij gaf het slachtoffer — een man uit Oudenburg — in totaal 20 vuistslagen. Het was een getuige die de twee uiteindelijk uit elkaar kon halen.

De politie kwam ter plaatse en pakte de dertiger op. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis overgebracht en raakte aan zijn oogkas gewond. De man is zeker een week werkonbekwaam. De dader verscheen later voor de onderzoeksrechter en die besliste om hem aan te houden. De tenlastelegging is stevig: poging tot doodslag.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.