Dino’s entertainen kinderen in Kursaal van Oostende tijdens krokusvakantie

oostende Herman Verbruggen brengt dino’s mee naar Kursaal: “Je vergeet dat het geen echte dieren zijn”

Herman Verbruggen staat dinsdag in het Kursaal Oostende met de show Dinosaur World Live. De acteur, ‘Markske’ uit F.C. De Kampioenen en ‘Skiwi’ in The Masked Singer, trok onlangs naar Londen om daar kennis te maken met zijn dinovriendjes. Een hele week lang heeft hij daar gerepeteerd met zijn Engelse collega Miranda.