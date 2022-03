Dinner on the Lake komt naar Oostende

Vorig jaar was Dinner On The Lake een groot succes in Averbode, Brugge en Willebroek. Dit jaar strijkt het event behalve in Oostende ook neer in Dilbeek, Bornem en Kinrooi voor de zevende editie. Op de vijver van het Maria Hendrikapark zal je gezellig kunnen dineren omringd door vrienden en familie. Gastronomische verwennerij en genieten staan centraal bij de mensen van Dinner On The Lake. Bezoekers mogen een memorabele avond verwachten in een unieke setting.