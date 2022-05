Dieven stelen bankkaart van vrouw

Een 45-jarige vrouw uit Sint-Niklaas was in Oostende op vakantie met haar familie. Eens terug op hotel, op vrijdagavond, merkte ze op dat haar bankkaart was verdwenen. Nochtans had ze eerder op de dag met de kaart onder meer een tramticket gekocht. De vrouw laat diezelfde avond haar kaart blokkeren. Helaas, in tussentijd waren onbekenden actief met de bankkaart en konden ze verschillende betalingen uitvoeren. Het slachtoffer diende zich maandag aan bij de politie met rekeninguittreksels om een klacht in te dienen. De politie stelde een proces-verbaal op en zal de zaak verder onderzoeken.