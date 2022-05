Dieven bestelen vrouw tijdens uitladen van wagen in Oostende

Oostende Fototen­toon­stel­ling toont het alledaagse leven in stedenband Banjul

Stad Oostende lanceerde een oproep om foto’s in te sturen met betrekking tot de stedenband tussen Oostende en Banjul. Een selectie van de foto’s is nu te bezichtigen tijdens de fototentoonstelling ‘Stedenband in beeld’ in ontmoetingscentrum Oud Hospitaal.

8 mei