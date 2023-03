Dierenrechtenorganisaties voeren actie tegen de komst van zalmkwekerij in Oostende: “Het wordt tijd om dit vissenleed ernstig te nemen”

Dierenrechtenorganisaties hebben met een vijftigtal activisten actie gevoerd in Oostende naar aanleiding van de plannen om een zalmkwekerij op te starten in de haven van Oostende. Ze vroegen met hun actie op het Sint Petrus en Paulusplein aandacht “voor het vreselijke lot en onnoemelijk leed dat de zalmen in kwekerij Columbi Salmon te wachten staat.” De organisaties stellen zich daarnaast ook vragen bij de impact van zulke kwekerij op de natuur en omgeving. Vlaams minister Zuhal Demir buigt zich binnenkort over de milieuvergunning.

Het Noorse bedrijf Columbi Salmon wil in Oostende de grootste Europese zalmkwekerij bouwen. Ze willen dit doen met een vorm van aquacultuur met tanks op het land. Het gaat over 12.000 ton Atlantische zalmen per jaar. Het project brengt volgens de organisaties Animal Rights, Bite Back, Sea Shepherd Belgium, Climaxi vzw en Gaia onbeschrijflijk veel leed bij miljoenen individuen met zich mee. “Dit en de negatieve effecten op het milieu werden onvoldoende meegenomen bij de vergunningsaanvraag”, zo vinden de actievoerders. De Provincie West-Vlaanderen keurde de omgevingsvergunning goed, maar Vlaams minister Zuhal Demir kan hier nog verandering in brengen. Daarom werd er woensdag actie gevoerd.

Quote De effecten op de omgeving zijn dan ook onduide­lijk. Er zou water geloosd worden in het kanaal en er worden chemische middelen zoals geneesmid­de­len gebruikt. Bovendien is de zalmkweke­rij in de nabijheid van beschermd natuurge­bied

“Zalmen zijn gekend om terug naar hun geboorteplek te zwemmen om zelf te paaien, vaak een duizend kilometers lange tocht. De dieren kunnen sprongen maken van wel drie meter hoog. In aquacultuur kunnen deze vissen nauwelijks bewegen omdat ze met zoveel op elkaar gepropt worden. Twaalf tot achttien zalmen per kubieke meter is hetzelfde als je hele leven lang met iemand anders in een toiletcabine leven. De visserij, en dus ook viskwekerijen, drukken de aantallen vis die ze houden of vangen, het liefst uit in ton. Maar het gaat wel over miljoenen levende wezens die hier angst en stress ervaren en pijn lijden. Het wordt tijd om dit vissenleed ernstig te nemen. De visserij wil met die tonnen vis, tonnen verdienen. Maar we moeten dringend af van het idee dat dieren producten zijn”, zegt Bite Back coördinator Sara Surinx.

Vragen

Columbi Salmon wil het Recirculerend Aquacultuur Systeem (RAS) toepassen. Het systeem pompt het water uit het kanaal door filters en een waterzuiveringsinstallatie voordat het in de visbassins wordt gegoten. Een deel van het verse water dat wordt gebruikt voor de kweek, wordt vervolgens in een serre gebruikt voor de productie van sla. De rest wordt gereinigd en hergebruikt. “In het buitenland komen bij RAS geregeld incidenten met massale sterfte van zalmen voor”, zo zeggen de organisaties. “Eén stroompanne zou ervoor kunnen zorgen dat alle dieren sterven. Animal Rights ging als beroepsindiener ook persoonlijk in gesprek met Columbi Salmon. Dat gesprek heeft nog meer vragen doen rijzen over dit project. Op vragen over de lozing van afvalwater en de herkomst van het voedsel dat de zalmen in Oostende te eten zullen krijgen, kon Columbi Salmon geen antwoord geven”, zegt Els Van Campenhout, campagnecoördinator van Animal Rights België.

Zorgen om milieu

Columbi Salmon vroeg, en kreeg, de toelating om geen milieueffectenrapport te moeten opstellen. “Dat is nochtans verplicht voor intensieve aquacultuur die meer dan 1.000 ton vis produceert. De effecten op de omgeving zijn dan ook onduidelijk. Er zou water geloosd worden in het kanaal, er worden chemische middelen zoals geneesmiddelen gebruikt, en er moet 16 ton slib per dag verwerkt worden. Bovendien is de zalmkwekerij in de nabijheid van beschermd natuurgebied. De impact van al deze factoren is ongekend. Een uitgebreid milieueffectenrapport is het minste wat er dan verwacht mag worden", zeggen de organisaties.

Volledig scherm Charlotte Verkeyn en Dirk Declerck in Plassendale waar het Noors bedrijf zalm wil kweken in tanks aan land © Port Oostende

Oostende steunt aquacultuur

Haven Oostende kondigde het project in 2020 voor het eerst aan. De Oostendse haven stelt de grond ter beschikking en wil inzetten op aquacultuur. “Iedereen mag zijn mening hebben”, zegt voorzitter en schepen Charlotte Verkeyn (N-VA) “Het is nu aan Vlaanderen om te beslissen over de milieuvergunning. Wij zijn niet betrokken in die beslissing. Dit project is voor ons als haven en stad een oplossing in het kader van voedselvoorziening en het milieu. De organisaties zien de manier voor ogen waarop er gekweekt wordt in Azië en Amerika. Wij waren van oordeel dat het hier in West-Europa anders zal aangepakt worden”, zegt Verkeyn. “Er wordt gewerkt aan de strengste normen en er wordt gedacht aan dierenwelzijn. Men gaat ook met CO 2 aan de slag door groenten te kweken. Er wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van het water, men vermijdt gebruik van antibiotica en de omgeving van de dieren wordt nagebootst. Het is ook in het bedrijf zijn voordeel dat die vissen het einde van hun levensduur halen. Columbi Salmon wil tonen dat het op een duurzame en kwaliteitsvolle manier mogelijk is om vis te kweken. Ze gaan hiervoor zelfs samenwerken met de universiteit van Gent. De actievoerders zijn tegen het kweken van vis, maar er wordt nu eenmaal vis gegeten en we kunnen het hier doen aan strenge normen en met oog voor dierenwelzijn.”

Beroep

Eind vorig jaar dienden Animal Rights vzw en Bite Back, samen met andere dierenrechten- en milieuorganisaties, bezwaar in tegen de plannen van de zalmkwekerij. De omgevingsvergunning werd toch goedgekeurd door de provincie West-Vlaanderen. “We kunnen een omgevingsvergunning niet weigeren op basis van maatschappelijke bezwaren die verband houden met dierenwelzijn”, zei gedeputeerde Bart Naeyaert daar toen over. Diverse organisaties, waaronder Animal Rights, tekenden opnieuw beroep aan en Vlaams minister van Omgeving, Zuhal Demir, moet zich nu buigen over het dossier.

