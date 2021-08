Dierenasiel van Oostende kan toestroom aan ‘coronakatten’ niet meer aan: “Het is ongezien. Plots hebben mensen geen plaats meer”

Met 87 zijn ze momenteel: de katten die opgevangen worden in het Blauwe Kruis in Oostende. Het dierenasiel dus. En zeggen dat er eigenlijk maar een capaciteit is voor 48 beestjes. “Sinds het begin van de zomer is de toestroom van gevonden of afgestane katten gigantisch”, sakkert Goffin. “We hebben dit jaar al meer dan 140 katten opgenomen.” Ter vergelijking: in 2020 ving het dierenasiel amper 38 katten op verspreid over een volledig jaar. Opvallend bij de overbevolking is de leeftijd van de dieren. “We zien een tendens. Vroeger kwamen hier vooral oude katten binnen, nu zijn er heel veel kittens bij van één jaar à één jaar en half oud. Daarnaast merken we dat de we minder asielaanvragen binnenkrijgen. De situatie is ongezien.”