Dierenasiel Het Blauwe Kruis van de Kust ongerust over extreme instroom dieren: “We bereiken onze maximumcapaciteit nu al, ruim voor de piekperiode in de zomer”

Man randt 6-jarig dochtertje van vriendin aan, onder ogen van eigen zoontje: “Ik ben hier de enige schuldige”

Een man van 48 uit Bredene moest zich in de rechtbank verantwoording voor de aanranding van een 6-jarig meisje meisje bij hem thuis. Zijn eigen zoontje zag alles gebeuren en werd een van de kroongetuigen. “Ik schaam me diep. Maar ik kan me niets meer herinneren”, zei hij in de rechtbank.