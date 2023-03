Dierenasiel heeft petitie voor nieuwbouw gelanceerd: “Al door 1.500 mensen ondertekend”

Al sinds 2016 trekt Het Blauwe Kruis van de Kust aan de alarmbel: het huidige gebouw waar jaarlijks meer dan 200 honden en 400 katten worden opgevangen, is versleten. Er is nood aan een nieuw gebouw. “Met het toenmalige stadsbestuur was er een akkoord. Het dierenasiel kwam zijn deel van de afspraken na, maar het huidige stadsbestuur trok zijn staart in en blijft tot op vandaag in gebreke”, luidt de omschrijving van de petitie.