Dierenasiel gooit het over een andere boeg in discussie rond financiering nieuwbouw. “We nodigen iedereen uit om mee te denken over toekomst dierenasiel”

De situatie van het dierenasiel in Oostende is ondertussen algemeen gekend. Het gebouw van het asiel is versleten maar de plannen om een nieuwbouw te realiseren staan on hold door een meningsverschil tussen het asiel en het stadsbestuur. Het asiel haalde via een crowdfunding een grote som op om de nieuwbouw te plaatsen. Het vorige stadsbestuur beloofde om de andere helft bij te dragen, maar na de wissel van de meerderheid stond deze overeenkomst ter discussie. “Zoals iedereen weet is ons gebouw versleten. Het is kapot, regent binnen en is niet meer veilig. Het is steeds moeilijker om de dieren die we opvangen de beste zorgen te bieden”, vertelt Fabrice Goffin.

Actie

Omdat er nog geen zicht is op een oplossing of een overeenkomst met het stadsbestuur wil het dierenasiel zelf actie ondernemen. Het asiel krijg ook heel wat vragen van mensen die willen weten wat we zullen doen met de centen die ze gedoneerd hebben voor de nieuwbouw. “We hebben daarom beslist om iedereen uit te nodigen en de opties te bespreken. De mensen die via de website hebben gedoneerd werden persoonlijk aangesproken via mail, maar er zijn daarnaast ook veel mensen die zo gesteund hebben. Iedereen is welkom om mee te denken. We blijven niet bij de pakken zitten. De dieren die we helpen verdienen beter. We moeten investeringen doen in onze infrastructuur, maar een nieuw gebouw zetten lukt niet zolang het stadsbestuur niet meewerkt. Bovendien zijn de prijzen voor een nieuw gebouw ondertussen meer dan verdubbeld”, zegt Goffin nog.

Op de open vergadering zal bespreken wat wel kan met het ingezamelde budget. “We zullen zelf enkele pistes toelichten, maar mensen met een goed idee, een voorstel of plan die dat graag voorstellen kunnen ons dat laten weten bij inschrijving”, zegt de voorzitter.

Afspraak op zondag 26 februari om 10.30 uur in De Grote Post. Inschrijven is noodzakelijk en kan door een mailtje naar: info@hetblauwekruiskust.be of telefonisch via: 059/70 44 37.

