Dienst Palliatieve zorg van AZ Damiaan ontvangt mooie cheque van Franky en Nadine

Oostende Badstad kijkt terug op ‘topdag’ aan zee met afvalre­cord, 75 verloren gelopen kinderen en massa verkeerd geparkeer­de wagens: “Respect is ver te zoeken”

De kust werd dinsdag overspoeld door toeristen die op zoek gingen naar verkoeling tijdens één van de warmste dagen van het jaar. Het resultaat liet op het einde van de dag duidelijk zijn sporen na. De stadsdiensten in Oostende waren tot 5 uur ’s morgens in de weer om alle afval op te rapen. “De grote conclusie is dat de houding van sommige mensen compleet respectloos is. Wij doen alles wat kan om te sensibiliseren en op te kuisen, maar kunnen we echt niet doen.”

20 juli