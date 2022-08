Dief slaat toe terwijl slachtoffer bestelwagen uitlaadt

Middelkerke Middelker­ke blikt terug op topzomer: “Een massa volk, prachtige evenemen­ten en geen miserie”

De zomer van 2022 gaat de boeken in als een absolute topzomer. Het gemeentebestuur is lyrisch over de eerste échte zomer in Middelkerke na “al die coronamiserie”. “Volle terrasjes, een bruisende evenementenkalender en geen grote incidenten. Het kon niet beter, en het is nog niet gedaan”, zegt burgemeester Jean-Marie Dedecker (LDD).

