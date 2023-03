"Dief met hoedje" krijgt 2 jaar cel voor diefstallen van elektrische steps

De dertiger probeerde op 8 november vorig jaar twee flesjes parfum te stelen in de Zara in Oostende. Een securityagent kon hem buiten echter staande houden. A.E. probeerde echter alsnog te vluchten, waarop een schermutseling ontstond. De securityagent liep daarbij lichte verwondingen op en was 4 dagen arbeidsongeschikt. De politie kon zijn belager uiteindelijk in de boeien slaan met de hulp van omstaanders.

De man bleek niet aan z’n proefstuk toe te zijn. Op 9 augustus had hij al een gelijkaardig feit gepleegd in een dubieus tweedehandswinkeltje in Oostende. Volgens het parket wilde A.E. er schoenen en kledij verpatsen. Toen de uitbaatster dat weigerde, zou hij woest geworden zijn. “De beklaagde nam een mes en probeerde de schoudertas van de vrouw los te rukken”, vertelde de procureur. “Toen dat niet lukte, nam hij maar enkele zilveren juwelen mee.”

Tijdens het onderzoek bleek dat A.E. tussen 13 juli en 9 september nog 5 andere diefstallen pleegde. De man maakte daarbij 4 elektrische steps en een fiets buit. Op camerabeelden was hij meermaals te zien met een opvallend hoedje. Het parket vervolgde A.E. nog voor een diefstal van een step in het VTI in Oostende. Dat slachtoffer herkende de beklaagde in de rechtszaal echter niet op de camerabeelden, waarop de procureur alsnog de vrijspraak vorderde. De andere feiten werden grotendeels niet betwist door de verdediging. Meester Anthony Demol nuanceerde wel de diefstal in het tweedehandswinkeltje. A.E. zou er cocaïne hebben willen kopen. Toen hij die na betaling niet kreeg, zou hij door het lint zijn gegaan.

